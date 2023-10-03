Уловы лососей вышли за 600 тыс. тонн

В начале октября объемы добычи тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне превысили 600 тыс. тонн — вылов уже превзошел результаты нескольких последних лет.

Показатели лососевой путины на Дальнем Востоке, по данным на 2 октября, составили более 600 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. В ряду последних лет этот показатель уступает только итоговой цифре 2018 г., когда рыбаки взяли более 670 тыс. тонн.

Камчатский край в нынешнем году поймал свыше 490 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Сахалинской области на отчетную дату улов составил более 63 тыс. тонн. В Хабаровском крае — свыше 28 тыс. тонн. Магаданская область обеспечила добычу более 14 тыс. тонн. На Чукотке поймано около 1,2 тыс. тонн. В Приморском крае — около 1,6 тыс. тонн.

Осень — традиционный период промысла кеты. На отчетную дату вылов этого объекта по Дальнему Востоку — более 70 тыс. тонн.

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