«Капитан Соколов» вышел на ходовые испытания

В Балтийском море проходят ходовые испытания траулера-процессора «Капитан Соколов». Это головное судно серии из десяти траулеров, которая строится по заказу холдинга «Норебо» на Северной верфи.

Траулер-процессор «Капитан Соколов» 29 сентября покинул достроечную набережную Северной верфи (входит в ОСК), чтобы отправиться на ходовые испытания в Балтийском море. В течение двух недель в районе острова Гогланд специалисты протестируют скорость хода и маневренность судна, корректность работы основных судовых систем.

К строительству 81-метрового траулера проекта 170701 корабелы приступили в ноябре 2018 г. Заказчиком серии из десяти судов выступил один из крупнейших российских рыбопромышленных холдингов «Норебо». Спуск «Капитана Соколова» на воду состоялся 1 сентября 2020 г.

Все суда проекта 170701 оснащаются рыбоперерабатывающими мощностями для изготовления различных видов рыбопродукции — до 150 тонн в сутки. На траулерах обеспечено безотходное производство за счет переработки отходов в рыбную муку. Конструкция судна и внутренние механизмы позволяют сократить время выгрузки, трудовые затраты экипажа, повысить энергоэффективность за счет перераспределения тепла от работы главного двигателя.

В холдинге рассчитывают, что ввод в эксплуатацию нового траулера станет значимым событием не только для «Норебо», но и для всей российской рыбной отрасли. «Это старт новой вехи в истории рыбопромыслового флота: новое технологичное оборудование, нацеленное на результат устойчивого рыболовства, высококачественной переработки, отвечает зеленой повестке и требованиям комфортного и безопасного труда», — рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо».

Головное судно серии носит имя человека, который внес огромный вклад в становление и развитие рыбной отрасли как Северного бассейна, так и в целом рыбохозяйственного комплекса страны. Владимир Витальевич Соколов (1954–2015) прошел путь от матроса до капитан-директора Мурманского тралового флота. Возглавлял Мурманский морской рыбный порт. В последний год жизни работал заместителем руководителя Росрыболовства.

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