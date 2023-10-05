Специалисты решили разобраться, почему полезно мясо краба

Ученые Национального научного центра морской биологии совместно с Федеральным научным центром биоразнообразия ДВО РАН исследовали содержание липидов в мясе крабов. Показатели не статичны и варьируются в зависимости от изменений условий среды.

Специалисты изучили липидомы — профили молекулярных видов липидов, содержащих ценные жирные кислоты, — камчатского и японского мохнаторукого крабов. «В том числе исследование подтвердило высокое содержание молекулярных видов липидов с n-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Поэтому употребление в пищу мяса краба способствует нормальному функционированию нервной системы человека», — пишет в своем телеграм-канале Минобрнауки.

Исследованы все части крабов, определены все липиды, их концентрация и распределение. И эта картина не статична: она меняется, реагируя на малейшие изменения условий окружающей среды, диеты или здоровья крабов.

Ведомство отметило, что данные могут использоваться в аквакультуре, сообщает корреспондент Fishnews. Аквафермеры смогут быстро и точно определять изменения ряда параметров по составу крабов и принимать необходимые меры для поддержания популяции в здоровом виде.

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