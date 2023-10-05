Суд поддержал расторжение договора на инвестквоты с камчатской компанией

Арбитражный суд города Москвы решил расторгнуть договор о закреплении и предоставлении доли квоты в инвестиционных целях с «КЗБ-Донка». Камчатская компания брала на себя обязательства по строительству берегового завода рыбопереработки.

Арбитражный суд столицы рассмотрел дело по иску Росрыболовства о расторжения договора на инвестквоты с «КЗБ-Донка».

Договоренности о предоставлении доступа к ресурсам в обмен на реализацию инвестиционного проекта с камчатской компанией были достигнуты в 2018 г.

Предприятие должно было получить квоты на вылов разнорыбицы в Петропавловско-Командорской и Карагинской промысловых подзонах после ввода в эксплуатацию берегового перерабатывающего завода. Сначала предполагалось, что инвестиционный проект будет реализован к концу сентября 2020 г., затем допсоглашением завершение было перенесено на конец сентября 2021 г., говорится в описательной части судебного решения. При этом на компанию была возложена обязанность соблюдать график строительства и ввода объекта инвестиций в эксплуатацию и график инвестиций и ввода в эксплуатацию.

Однако, как указал истец, особые условия договора (а к ним и относится следование графикам) не выполнялись, «при этом инвестором каких-либо действий, направленных на исполнение обязательств по договору либо заключения дополнительного соглашения не осуществлялось».

Отмечено, что от ответчика поступило признание иска в полном объеме. Суд поддержал расторжение договора на инвестквоты. В месячный срок такое решение может быть обжаловано.

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