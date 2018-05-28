28 мая 2018 года

Обязательства принимаются

Реализация программы инвестиционных квот продолжается. В мае Росрыболовство подписало 33 договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты. В обмен на право промысла компании обязались строить суда и заводы. Кто сможет осваивать инвестиционные квоты после ввода объектов инвестиций в эксплуатацию – в материале Fishnews.

Первые договоры на инвестквоты были подписаны еще в марте – на полях коллегии Росрыболовства. Компания «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина» обязалась построить три среднетоннажных судна – обеспечить такой флот планируется квотами разнорыбицы на Восточной Камчатке. «Гранис» решил построить береговой завод под биоресурсы Северных Курил.

Теперь, после аукциона на понижение, список компаний с договорами на инвестквоты существенно пополнился. 24 мая Росрыболовство подписало документы с северянами: предполагается, что в рамках программы инвестиционных квот флот на Северном бассейне пополнит 24 новых судна, построенных на российских верфях.

Договоры заключили АТФ, «Компания ЛКТ», «Атлантрыбфлот, «Рыбпроминвест», «Карат-1», «Альтернатива», «Карельские морепродукты», «Мурманский губернский флот», «Норд-пилигрим», «Стрелец», «Эридан», «Мурмансельдь», «РК Заря», «Андромеда», «РК «Вирма», «Глобус», Производственно-торговая фирма «Карелрыба».

25 мая были подписаны договоры уже по строительству объектов инвестиций под право осуществлять промысел на Дальнем Востоке. Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, «Рыбоконсервный завод «Командор», «Камчаттралфлот», «Курильский рыбак», «РК «Новый мир», «Витязь-Авто» и «Русский минтай» решили получить доли инвестквот минтая и сельди под открытие заводов большой мощности – согласно постановлению правительства, это объекты инвестиций типа «М».

Еще два договора заключено о выделении инвестквот вылова разнорыбицы в Петропавловско-Командорской и Карагинской подзонах. В рамках получения этих лимитов компании «Укинский лиман» и «КЗБ-Донка» собираются построить береговые предприятия, подпадающие под классификацию «объект инвестиций типа «Г-3» (завод малой мощности).

«Большую часть объектов планируется ввести в эксплуатацию за 2-3 года. Предприятия будут располагаться в Приморском и Камчатском краях и в Сахалинской области», - рассказали в пресс-службе Росрыболовства.

Напомним, что отбор также прошли проекты Русской рыбопромышленной компании по строительству шести супертраулеров под квоты минтая и сельди.

В рамках первой заявочной кампании по инвестквотам запланирован еще один аукцион на понижение – на этот раз между компаниями, которые собираются построить береговые заводы под добычу биоресурсов Северного бассейна: трески и пикши.

Осваивать полученные объемы компании – участницы программы инвестиционных квот смогут после введения объектов инвестиций – судов и заводов – в эксплуатацию.

Fishnews