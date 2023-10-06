На Камчатке вынесут приговор по делу об «икорной» ОПГ

В Камчатском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех местных жителей — им инкриминируют скупку и реализацию немаркированной икры лососевых. При обыске правоохранители изъяли рыбопродукцию на сумму более 1,3 млн рублей.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта товаров без маркировки, совершенные организованной группой).

По версии следствия, с сентября 2020 г. по ноябрь 2022 г. один из злоумышленников незаконно покупал морские деликатесы, которые хранил в двух специально арендованных квартирах в Петропавловске-Камчатском. К незаконной реализации товара мужчина привлек двух приятелей — они размещали объявления в соцсетях и занимались продажей икры, рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отмечено, что во время обысков правоохранители изъяли в общей сложности 305 кг икры кижуча, нерки, кеты и горбуши.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд.

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