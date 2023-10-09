Специалисты АтлантНИРО вновь наведаются к марокканской рыбе

В начале октября НИС «Атлантида» направилось из Калининграда в рыболовную зону Марокко. Главная цель экспедиции — определение индексов численности пополнения популяций европейской сардины, восточной скумбрии, европейской и западноафриканской ставрид.

Работы выполняются в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства, подписанного 14 сентября 2020 г. в Рабате и 14 октября 2020 г. в Москве.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО, в рейсе планируется выполнить учетную траловую съемку пополнения по семи пространственным стратам, собрать данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава мелких пелагических видов рыб. А также провести комплекс работ для исследования гидрометеорологических, океанологических, гидрохимических условий формирования повышенной биопродуктивности вод над шельфом и в океанической части района.

В числе других задач экспедиции — акустическое сопровождение съемки пополнения, акустические измерения для оценки силы цели одиночных рыб во время учетных траловых станций на одновидовых скоплениях. Кроме того, специалисты возьмут пробы для изучения качественного и количественного состава кормовой базы рыб и ихтиопланктона.

Планируется также пополнить количество научных образцов гидробионтов для профильных научных подразделений института и массива данных научных фото- и видеоматериалов.

Перед началом работ российские и марокканские ученые традиционно согласуют программу в порту Касабланка. Съемка будет выполняться совместно с группой Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко.

Предполагается выполнить около 150 тралений, 70 гидрологических и 50 гидробиологических станций. В районе российского промысла «Атлантида» будет информировать суда РФ о наличии промысловых скоплений.

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