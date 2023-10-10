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Меры поддержки судостроительных предприятий Дальнего Востока обсуждались уже не единожды

ОСК предложила подумать об особой поддержке для верфей Дальнего Востока

Объективные условия делают дальневосточные судостроительные заводы менее конкурентоспособными, чем предприятия в других регионах страны, и это нужно учитывать при формировании господдержки, заявили в Объединенной судостроительной корпорации.

Проект федерального бюджета на 2024 г. обсуждался на заседании Госдумы по промышленности и торговле. Рассматривались параметры госпрограммы развития судостроения, сообщили Fishnews в пресс-службе ОСК.

Первый заместитель генерального директора корпорации Андрей Бузинов предложил отразить в бюджете дополнительные меры поддержки дальневосточных судостроителей. Дальний Восток имеет объективно более низкую конкурентоспособность по сравнению с верфями, которые расположены в центральной части страны, сказал представитель ОСК.

По его словам, из-за логистических проблем, удаленности региона от металлургических центров и поставщиков оборудования продукция, выпускаемая на Дальнем Востоке, имеет повышенную себестоимость. Другим отягчающим фактором являются климатические условия. «Амурский завод в среднем тратит на четверть больше на поддержание тепла. Все это объективно приводит к тому, что дальневосточники проигрывают в конкурентной борьбе предприятиям средней России», — отметил Андрей Бузинов.

Также он предложил стимулировать заказчиков, использующих программы льготного лизинга, устанавливать на суда отечественное комплектующее оборудование. «Считаем необходимым, чтобы компании, которые будут работать с этими судами, в обязательном порядке использовали судовое комплектующее оборудование, спроектированное и изготовленное в России. Такой немонетарный шаг, но он создаст спрос и, собственно говоря, сделает нас более технологически независимыми», — цитирует первого заместителя гендиректора пресс-служба.

Напомним, что меры поддержки судостроительных предприятий Дальнего Востока обсуждались уже не единожды, в том числе в части судостроения для рыбной отрасли.

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НазадМетки: дальний востоксудостроение
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