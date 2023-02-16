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Меры стимулирования строительства промысловых судов на Дальнем Востоке обсуждались на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия ТРУТНЕВА. Фото пресс-службы полпредства

Промысловому судостроению на Дальнем Востоке подбирают стимулы

Минвостокразвития на втором этапе квот под инвестиции продолжает продвигать принцип «где ловишь — там и строишь», Минпромторг предлагает увеличить размер субсидий для заказчиков краболовов, сообщают в полпредстве.

Меры стимулирования строительства промысловых судов на Дальнем Востоке обсуждались на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.

Одним из стимулов для заказа судов под крабовые квоты на первом этапе должны были стать субсидии. Вместе с тем, отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, эта мера поддержки была доведена только после заключения контрактов на строительство судов.

«Субсидия не выполнила свою стимулирующую функцию для заключения контрактов именно с дальневосточными верфями. В 2021 году ее объем составил всего лишь 240 млн рублей. Объем инвестиций в Дальний Восток составил только около 15% от общего объема инвестиций в рамках первого этапа инвестиционных квот. Это как минимум несправедливо, с учетом того, что основной ресурс в инвестиционных целях распределяется именно из Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. И в рамках анонсированного второго этапа механизма инвестиционных квот инвестиционный баланс должен быть соблюден безапелляционно», — цитирует главу ведомства пресс-служба полномочного представителя президента в ДФО.

Министр предложил закрепить в постановлениях по второму этапу инвестквот требование «где ловишь — там и строишь».

Юрий Трутнев поручил Минсельхозу, Минвостокразвития и Минпромторгу проанализировать потребности отрасли в обновлении рыбопромыслового флота и совместно с верфями Дальнего Востока представить предложения по строительству средне- и малотоннажных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

Предложения по стимулированию строительства судов на дальневосточных верфях представил Минпромторг. В частности, министерство подготовило поправки по увеличению размера субсидий для предприятий, заказавших краболовы на Дальнем Востоке, до 28% стоимости заказа, но не более 520 млн рублей (сейчас 20% и 340 млн рублей). По информации министерства, мера позволит нивелировать увеличившиеся расходы на строительство судов, вызванные ростом стоимости материалов и оборудования. Проект постановления проходит согласование в федеральных министерствах.

Минпромторг также разработал проект постановления по предоставлению субсидий верфям Дальнего Востока на возмещение части затрат, связанных со строительством гражданских судов. Решение будет стимулировать постройку флота в Дальневосточном регионе за счет выравнивания условий строительства, считают власти.

Также министерство направило Росрыболовству инициативу по изменению постановления правительства № 633 по инвестквотам. Предлагается уменьшить установленную требованиями длину малотоннажного рыбопромыслового судна для Дальневосточного бассейна с 25 до 23 метров. Как пояснили представители министерства, это незначительное изменение длины позволит расширить количество участвующих в инвестиционных проектах предприятий и привлечь верфи Дальнего Востока, которые уже успешно строят малый флот.

Еще одна мера связана с предложением инвестиционного лизингового проекта для финансирования строительства судов за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния под 1,5% годовых. Предложение Минпромторг отправил на рассмотрение в Минсельхоз, отметили в полпредстве.

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовствосудостроение
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