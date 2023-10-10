Наука мониторит рыбные запасы Северного бассейна

В Баренцевом море завершилась совместная российско-норвежская экосистемная съемка. Специалисты собрали информацию о состоянии запасов трески, пикши, мойвы, краба и других объектов промысла.

Сотрудники Полярного филиала ВНИРО выполнили комплексные исследования состояния окружающей среды в открытой части Баренцева моря и в исключительной экономической зоне РФ. Работы проводились в рамках совместной российско-норвежской экосистемной съемки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, по итогам экспедиции ученые получили данные о распределении, биологии и размерно-возрастном составе трески, пикши, мойвы, камбалы-ерша, синекорого палтуса, атлантическо-скандинавской сельди, северной креветки, краба-стригуна опилио и других объектов добычи, а также о питании промысловых видов рыб.

Участники съемки также взяли пробы воды, грунта и биоты для оценки степени их загрязнения вредными веществами, в том числе микропластиком.

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