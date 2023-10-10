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Международные воды на этой карте закрашены темно-синим цветом, в то время как исключительные экономические зоны — светло-синим. Фото: B1mbo («Википедия»). CC BY-SA 3.0 cl

Россия не планирует присоединяться к «Договору об открытом море»

На сегодняшний день 81 государство и Европейский союз подписали «Договор об открытом море» ООН, России в числе подписантов нет. По запросу Fishnews МИД разъяснил позицию нашей страны относительно этого соглашения.

Переговоры по документу (полное название — «Соглашение в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами национальной юрисдикции») велись с 2004 г.

Текст соглашения был принят 19 июня на профильной межправительственной конференции. С 20 сентября началось подписание документа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По официальной информации ООН, соглашение будет открытым для подписания до 20 сентября 2025 г. Договор вступит в силу через 120 дней после «сдачи на хранение шестидесятой ратификационной грамоты, документа об утверждении, принятии или присоединении».

По запросу редакции Fishnews Министерство иностранных дел РФ разъяснило позицию России в отношении соглашения.

«При принятии соглашения российская делегация дистанцировалась от консенсуса, сделав развернутое заявление с изложением причин такого шага.

В его основу легла позиция, выработанная с участием компетентных ведомств и РАН, которые пришли к мнению о том, что документ угрожает целостности правового режима, установленного в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Учреждение в международных водах обширной сети морских охраняемых районов, в пределах которых правомерная морская деятельность (рыболовство, глубоководная добыча полезных ископаемых, прокладка подводных кабелей и трубопроводов и пр.) может быть запрещена или существенно ограничена, подрывает свободы открытого моря, гарантируемые Конвенцией 1982 года.

Кроме того, создание морских охраняемых районов чревато ограничением суверенных прав прибрежных государств на использование ресурсов континентального шельфа за пределами 200 морских миль и ведение иной законной деятельности. Соответствующие риски в итоговом тексте соглашения устранены не были.

В числе неприемлемых для нас положений соглашения — также нормы, допускающие вторжение в мандат и компетенцию профильных секторальных и региональных международных организаций, включая рыбохозяйственные. Эти организации, по сути, ставятся соглашением в подчиненное положение. При этом очевидно, что в плане научных данных и осведомленности о состоянии местных экосистем именно региональные организации имеют преимущество.

Ввиду изложенных причин вопрос об участии Российской Федерации в соглашении в настоящее время не рассматривается», — говорится в ответе МИД.

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