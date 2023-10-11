На крабовый аукцион завершился прием заявок

По новым крабовым торгам с инвестиционными обязательствами завершился важный этап — сбор заявок на участие. Теперь начинается процесс рассмотрения поступивших документов.

Заявки на участие в новом аукционе по продаже долей крабовых квот в инвестиционных целях принимались до 11 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Торги организуют в электронной форме. Всего на аукцион выставлено 27 лотов — это комплекты долей квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне.

Сами торги будут проводиться поэтапно, с 16 по 18 октября. Победители аукциона должны будут в течение установленного срока реализовать инвестиционные проекты — по строительству промыслового судна на российских верфях либо по созданию логистического комплекса (конкретные обязательства зависят от приобретенного лота).

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