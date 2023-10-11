Почти 900 рыбных экспортеров включили в CIFER

В электронную систему для обеспечения поставок рыбы и морепродуктов в КНР уже включено 893 предприятия и судна РФ. Об этом сообщает российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Продолжается регистрация рыбных экспортеров в системе CIFER. Как рассказали Fishnews в НЦБРП, за последние несколько дней право на поставки в Китай получили еще восемь объектов.

Это перерабатывающие суда «Шантар» (компания «Север»), «Персей», («Лунтос»), «Алеут» («Антей»), рыболовные суда «Капитан Русанов» (РК «Мурман»), «Янтарный», («Азимут»), холодильные склады ООО «Дельта-Сервис» и «Уссури-Логистик», а также транспортное судно «Гармония» («Трансреффлот»).

Отмечено, что НЦБРП в рамках своих полномочий помогает в регистрации участникам российского рыбного рынка.

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