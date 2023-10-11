Новости
В электронную систему для обеспечения поставок рыбы и морепродуктов в КНР уже включено 893 предприятия и судна РФ

Почти 900 рыбных экспортеров включили в CIFER

В электронную систему для обеспечения поставок рыбы и морепродуктов в КНР уже включено 893 предприятия и судна РФ. Об этом сообщает российский Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Продолжается регистрация рыбных экспортеров в системе CIFER. Как рассказали Fishnews в НЦБРП, за последние несколько дней право на поставки в Китай получили еще восемь объектов.

Это перерабатывающие суда «Шантар» (компания «Север»), «Персей», («Лунтос»), «Алеут» («Антей»), рыболовные суда «Капитан Русанов» (РК «Мурман»), «Янтарный», («Азимут»), холодильные склады ООО «Дельта-Сервис» и «Уссури-Логистик», а также транспортное судно «Гармония» («Трансреффлот»).

Отмечено, что НЦБРП в рамках своих полномочий помогает в регистрации участникам российского рыбного рынка.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРаквакультуракитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Руслан РУМЯНЦЕВ

В работе портов должны произойти позитивные перемены

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

Никита СЕЛИВЁРСТОВ

Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

Директор компании «Тройка»

Юлия БЕЛИКОВА

Приморский лосось — особенный

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Непрерывное развитие — залог успеха на рынке

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.