В Приамурье подсчитали выпущенную рыбную молодь

Амурское теруправление Росрыболовства подвело итоги зарыбления бассейна Амура и рек охотского побережья Хабаровского края в текущем году. Выпуски осуществлялись в разных режимах - искусственного воспроизводства, компенсационных мер, товарной аквакультуры.

Подведомственные Главрыбводу государственные рыбоводные заводы Хабаровского края и Еврейской автономной области с начала года выпустили 0,267 млн штук молоди калуги, 1,203 млн экземпляров — амурского осетра и 46,425 млн штук — осенней кеты.

Негосударственные организации в целях искусственного воспроизводства выпустили 1,136 млн штук кеты. Выпуски осуществлялись как в бассейн Амура, так и в реки охотского побережья Хабаровского края, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

Кроме того, в качестве компенсации ущерба от хозяйственной деятельности в Амурской области и Хабаровском крае юридические лица выпустили 0,406 млн штук осетровых, 1,546 млн экземпляров кеты и 0,138 млн штук молоди сазана.

Также на подведомственной теруправлению территории на рыбоводных участках выпущено 20,832 млн штук молоди кеты для целях товарной аквакультуры.

Сейчас рыбоводные заводы заготавливают икру лососей для обеспечения выпуска молоди в 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews