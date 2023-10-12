Валентина Матвиенко призвала Заполярье подналечь на региональные рыбные бренды

Мурманская область играет важную роль на рыбацкой карте страны, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила Заполярью развивать рыбные региональные бренды.

В Совете Федерации прошли Дни Мурманской области. Комментируя это событие на пленарном заседании, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отдельно остановилась на рыбной отрасли региона.

«Область является крупным рыбопромышленным центром. На регион приходится 13% общероссийского вылова», — сказала спикер СФ.

С темы отраслевых показателей она неожиданно перешла на тему «визитных карточек» Заполярья, сообщает корреспондент Fishnews. Пока, по словам Валентины Матвиенко, у области только один региональный бренд — печень трески по-мурмански, но это надо исправлять.

«При таком рыбном изобилии, конечно, нужно застолбить региональные бренды, этот список расширить и активнее продвигать вашу продукцию на российском рынке», — заявила парламентарий. Она также отметила успехи Мурманской области в аквакультуре.

Напомним, региональные бренды используются для того, чтобы привлечь внимание к определенным товарам через географию их происхождения и в то же время помогать в создании яркого образа территории через ее фирменную продукцию.

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