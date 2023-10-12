Рыбная отрасль привлекает инвестиции в Дальний Восток

Введенная за последние годы система господдержки Дальневосточного региона позволила привлечь 3,4 трлн рублей инвестиций, сообщил вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев в Совете Федерации. Среди отраслей, в которые шли вложения, названо и рыбное хозяйство.

На правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев привел результаты работы мер господдержки, введенных в регионе за период с 2012 г. Это режим территории опережающего развития, свободного порта Владивосток, выравнивание энерготарифов и другие решения.

«На сегодняшний день с государственной поддержкой построено 685 предприятий, инвесторами фактически вложено в экономику 3,4 трлн рублей», — заявил зампред правительства — полномочный представитель президента.

Основные инвестиции, по его словам, направлены в отрасли с высокой добавленной стоимостью. «Это газо- и нефтехимия, горнорудная промышленность и металлургия, логистика и транспорт, девелопмент, судостроение, энергетика, сельское хозяйство, рыболовство», — перечислил Юрий Трутнев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в презентации, которую представил вице-премьер — полпред указано, что инвестиции в рыболовство и аквакультуру составили 58 млрд рублей (2% от общего объема).

Вице-премьер — полпред также рассказал сенаторам о подготовке новых мер поддержки Дальнего Востока. Об этом — в телеграм-канале Fishnews.

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