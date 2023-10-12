Чтобы холод шел как по маслу

Компания «Индустриальные решения» представила на выставке «Агропродмаш-2023» смазочные материалы для винтовых и поршневых компрессорных агрегатов под собственной маркой «Рефдемойл».

Выпуск собственной линейки смазочных материалов для компрессоров компания «Индустриальные решения», обладающая обширной экспертизой в области промышленного холода, начала еще в прошлом году. На выставке «Агропродмаш-2023» под маркой «Рефдемойл» были представлены два вида продуктов.

InS 68 PAO — полностью синтетический смазочный материал для винтовых компрессоров, работающих на аммиаке. Благодаря температуре застывания −54℃ он подходит для низкотемпературных установок.

InS 68 MH — минеральное масло, дополнительно очищенное с помощью технологии гидрокрекинга. Оно предназначено для винтовых и поршневых компрессоров, работающих на аммиаке/R22. Низкая температура застывания и высокая температура вспышки позволяют снизить унос и упростить процедуру возврата масла из системы.

«Регулярная замена масла — один из основных пунктов технического обслуживания холодильных систем. То, как это масло работает вместе с хладагентом, циркулирующим в системе, вместе с элементами агрегата, — очень важно для долгосрочной работы оборудования», — рассказал Fishnews генеральный директор компании Илья Якушев.

Российское производство смазочных материалов делает возможной их оперативную поставку заказчикам и в лучшую сторону отражается на стоимости, которая в два-три раза ниже, чем у зарубежных аналогов.

«Эксплуатационные характеристики позволяют использовать масла марки «Рефдемойл» в компрессорном оборудовании всех ведущих производителей — GEA, Sabroe, Howden, Mycom, SRM. Оба продукта прошли различные тесты и показали отличную смешиваемость и нейтральное влияние на уплотнения, что упрощает процедуру перехода и не требует промежуточной промывки», — отметил ведущий инженер сервисных проектов «Индустриальных решений» Владимир Демидович.

Специалисты компании готовы не только проконсультировать заказчиков по совместимости и процедуре замены смазочных материалов, но и провести тесты смешения с маслом, которое уже используется в системе.

ООО «Индустриальные Решения»

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