Кета пополняет статистику путины в Сахалинской области

В Сахалинской области продолжается лососевая путина: осенью островные рыбаки традиционно добывают кету. По данным на 12 октября, общий вылов тихоокеанских лососей в регионе составил порядка 65 тыс. тонн.

Общий вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области на отчетную дату превысил результат за тот же промежуток 2021 г. на 10 тыс. тонн, рассказал Fishnews министр по рыболовству региона Иван Радченко. Прогноз специалистов отраслевой науки на путину этого года, напомним, составляет около 72 тыс. тонн.

«По состоянию на 12 октября, по оперативным данным, добыто порядка 65 тыс. тонн тихоокеанских лососей», — сообщил глава министерства.

Горбуши островные рыбаки добыли 34 тыс. тонн — на 6,7 тыс. тонн выше результата предыдущего нечетного года.

Показатели на кетовой путине — на уровне 2021 г. Этого вида лососей выловлено 28 тыс. тонн при спрогнозированном объеме в 37 тыс. тонн. В среднем суточный вылов сейчас составляет порядка 250 тонн, так что есть основания полагать, что рекомендованные объемы будут освоены, отметил Иван Радченко. Промысел кеты продолжается в Южно-Курильской зоне — на островах Итуруп и Кунашир.

В регионе также добыто 1300 тонн нерки и 800 тонн кижуча. Объемы вылова кижуча невелики (этот вид лососей занимает скромное место в показателях путины Дальнего Востока в целом), однако и здесь уловы более чем вдвое превзошли уровень 2021 г.

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