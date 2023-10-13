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Крабовые аукционы стартуют в понедельник

Крабовые аукционы стартуют в понедельник

Электронные торги, которые определяют пользователей крабовых квот, пройдут с 16 по 18 октября. Ежедневно будет продаваться по девять лотов.

Трехдневный аукцион по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях стартует 16 октября. Торги будут проводиться в электронном формате — на площадке Российского аукционного дома.

На это раз предложены объемы добычи в Дальневосточном бассейне — всего 27 лотов. Каждый включает набор долей квот вылова крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, 16 октября будут торговаться следующие комплекты: 100% доли квот стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, краба волосатого четырехугольного в Камчатско-Курильской подзоне, колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне, Южно-Курильской зоне и подзоне Приморье, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне — это первый лот. Второй лот — 100% доли квот равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне, центральной части Охотского моря, Южно- и Северо-Курильской зонах. Четыре лота — третий, четвертый, пятый и шестой — включают 25% доли квот краба-стригурна бэрди в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской подзоне, стригуна опилио в Западно-Беринговоморской зоне и Карагинской подзоне, синего краба в Западно-Беринговоморской зоне.

Седьмой, восьмой и девятый лоты — это доли квот в 33,333% краба-стригуна опилио, синего и равношипого краба в Западно-Камчатской подзоне, стригуна бэрди в Камчатско-Курильской подзоне.

По девять наборов долей квот планируется продавать и в следующие два дня — 17 и 18 октября.

Намерение участвовать в торгах ранее выражали крупнейшие игроки отрасли, а ключевые банки — готовность финансировать участие компаний в аукционе и выполнение ими инвестиционных обязательств после приобретения квот.

Покупатели крабовых квот должны будут реализовать в России инвестиционные проекты — построить промысловое судно или логистический комплекс (для каждого лота — свой тип объекта для вложений).

Первые масштабные торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестиционных целях прошли в 2019 г.

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