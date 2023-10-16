На Байкале ученые встречают подходы омуля

Специалисты ВНИРО продолжают научные работы на омулёвых нерестовых реках — Селенге, Баргузине, малых реках южной части Байкала. Экспедиционная группа вылетела на север озера, где ожидается заход ценной рыбы в Ангару и Кичеру.

Полевые группы Байкальского филиала ВНИРО оценивают численность нерестовых стад и расовую, размерную, возрастную, половую структуру. Также ученые определяют популяционную плодовитость омуля различных морфо-экологических групп.

Отмечено, что работы ведутся при высоком уровне воды в реках. Это связано с окончанием маловодного периода на водосборной площади бассейна Байкала.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе БайкалНИРО, первые производители омуля появились в Селенге в конце первой декады сентября. Массового хода не наблюдается, это согласуется с прогнозом снижения численности половозрелых рыб селенгинской популяции. Как и прогнозировали ученые, в этом году производители представлены в основном крупными особями старших возрастных групп.

Заход омуля в Баргузин начался в середине первой декады сентября. Здесь кроме традиционного учета омуля сплавными сетями используется акустическая система NetCor.

В малые реки южной части Байкала (Большая Речка, Култушная) омуль стал мигрировать в середине сентября. Популяция этих рек полностью переведена на искусственное воспроизводство — все производители на заходе отлавливаются ставным неводом для последующего выдерживания на рыбоводном заводе. Икру получают «экологическим» способом, отметили в филиале. Уже отсажены первые производители. Сотрудники БайкалНИРО оценивают структуру нерестового стада, проводя контрольные обловы в предустьях этих рек.

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