Порт Архангельск стал более востребованным у рыбаков

Промысловые компании Северо-Запада России стали чаще выбирать порт Архангельск для выгрузки уловов, отмечают в областном правительстве. Если за весь 2022 г. на Маймаксанский грузовой участок и в Архангельский торговый порт совершено 14 заходов судов с рыбой и крабом, то в этом году — уже 18 таких заходов.

«Заходить в морской порт Архангельск становится всё выгоднее: рыбаки отмечают эффективную работу портовой инфраструктуры и возможность оптимизировать сроки поставки груза, — подчеркнул в соцсетях губернатор Александр Цыбульский.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, недавно в Архангельске на терминале «Экономия» прошел разгрузку траулер «Карелия». Он доставил 1,5 тыс. тонн свежей скумбрии.

По словам министра АПК и торговли области Ирины Бажановой, рыбаки оценили слаженную работу портовой инфраструктуры столицы Поморья. Отмечено, что важное преимущество Архангельска — возможность оперативно отправить груз в другие регионы. Например, часть скумбрии с «Карелии» уже приехала в Санкт-Петербург.

В правительстве области обратили внимание: растет и общий объем рыбы и морепродуктов, доставленных в порт Архангельск. Всего с начала года сюда привезли порядка 8,5 тыс. тонн рыбы (в том числе 3,5 тыс. тонн с Дальнего Востока) и 4,5 тыс. тонн краба. В прошлом году в столицу Поморья прибыло в общей сложности 6,5 тыс. тонн рыбы и около 1 тыс. тонн краба.

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