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Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

ВАРПЭ обратилась к министру по срокам использования инвестквот

Совет Всероссийской ассоциации рыбопромышленников поддержал предложение Сбербанка об увеличении срока действия инвестиционных квот на вылов, говорится в письме объединения к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

В обращении к главе Минсельхоза ассоциация отметила положительные результаты взаимодействия отраслевого сообщества с ведомством по защите инвесторов — участников программы инвестквот, сообщает корреспондент Fishnews. Увеличены предельные сроки реализации проектов, сняты ограничения на поставки сырья для береговых заводов, стало возможным получить инвестквоты при высокой готовности судна.

Однако более 80% запланированных к строительству судов, законтрактованных на первом этапе программы, еще остаются на стадии реализации, указано в письме. Высок риск, что в отведенный 8-летний срок (это максимальные временные рамки) строительство не завершится. Несмотря на то, что заказчики выполняют все свои обязательства и платят своевременно, некоторые верфи говорят об отсутствии финансов для достройки и отмечают необходимость существенного пересмотра стоимости контрактов, обратили внимание в ассоциации.

При этом финансовое состояние рыбопромышленных предприятий ухудшается, указала ВАРПЭ. Организация сослалась на данные о том, что с января по июль нынешнего года прибыль участников морского рыболовства снизилась втрое по сравнению с показателем за тот же период 2022-го — до 37 млрд рублей. А увеличение совокупной налоговой нагрузки с процентами по обслуживанию кредитов на 2024 г. оценивается не менее чем в 100 млрд рублей. Увеличение стоимости строительства рыбопромысловых судов повлечет снижение финансовой устойчивости инвесторов и не отвечает экономическим моделям, на основе которых инвесторы решали участвовать в программе, отметили в ассоциации.

В обращении к министру ВАРПЭ указала, что совет ассоциации рассмотрел направленное в Минсельхоз предложение Сбербанка и поддержал разработку механизма увеличения срока пользования инвестквотами для инвесторов, готовых к существенному пересмотру условий судостроительных контрактов в части стоимости. Ассоциация попросила министерство проработать этот вопрос.

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