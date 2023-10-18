Комиссии по анадромным получат новые функции

Минсельхоз планирует детализировать порядок деятельности региональных комиссий по регулированию вылова анадромных видов рыб. У таких органов появятся дополнительные полномочия в связи с принятием нового закона о рыболовных участках.

Проект приказа Минсельхоза «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб» размещен на портале regulation.gov.ru .

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется детализировать различные вопросы, связанные с работой комиссий. Также за ними предполагается закрепить функцию по согласованию юрлицам и индивидуальным предпринимателям условий соглашений об участии в социально-экономическом развитии региона и внесения изменений в такие соглашения. Напомним, что заключение соглашений предусматривает принятый в июле федеральный закона о рыболовных участках . Заключать такие соглашения нужно будет пользователям участков для добычи анадромных видов рыб.

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