Норвежское рыбное ведомство возглавит профессиональный психолог

В Норвегии неожиданно сменился министр рыболовства и океанической политики. Одной из причин СМИ называют непопулярную реформу по налогообложению производителей лосося.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере (Jonas Gahr Støre) решил сменить шесть членов правительства, чтобы поддержать свою популярность, падающую на фоне удорожания жизни в Норвегии, пишет шотландское отраслевое издание Fish Farmer. В числе отставников — министр рыболовств Бьёрнар Скьеран (Bjørnar Skjæran).

По мнению Fish Farmer, некоторый вклад в решение о его увольнении внесла непопулярная реформа по налогообложению производителей лосося.

Бывший фермер Бьёрнар Скьеран встал во главе норвежской рыбной отрасли два года назад. Несмотря на поддержку закона о реформе налогообложения производителей лосося, он считался в целом эффективным министром, который не только поддерживал развитие аквакультуры, но и внес значительный вклад в урегулирование отношений между Норвегией и Великобританией после Brexit, сообщает корреспондент Fishnews.

Преемница Бьёрнара Скьерана Сесилия Мюрсет (Cecilie Myrseth) — психолог по профессии, не обладающая никаким практическим опытом в рыбной отрасли, если не считать работу официальным представителем Рабочей партии по вопросам рыболовства, отмечают СМИ. С 2017 г. она была депутатом норвежского Стортинга (парламента).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews