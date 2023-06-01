Лососеводов Норвегии обложат новым налогом

Парламент Норвегии принял закон о 25%-м налоге для аквакультуры. Лососеводы королевства критикуют и сам документ, и процентную ставку.

В 2019 г. комитет, сформированный правительством Норвегии для оценки эффективности налогообложения аквакультуры, рекомендовал ставку налога в размере 40%. В сентябре 2022 г. соответствующий законопроект был внесен в стортинг (парламент), после чего акции крупных производителей лососей упали в цене.

Сейчас закон принят, однако в течение восьми месяцев дебатов ставка снизилась до 25%, отмечает портал IntraFish. Производители лосося критиковали и продолжают критиковать как сам закон, так и согласованную налоговую ставку.

Рыбоводные компании уже выплачивают корпоративный налог в 22%. Новый налог станет дополнительным, он будет применяться к добавленной стоимости рыбы за время ее содержания в садках, сообщает корреспондент Fishnews.

Гендиректор компании Mowi (крупнейшего в мире производителя лососей) Иван Виндхайм (Ivan Vindheim) назвал нововведение «нецелесообразным и не ориентированным на перспективу».

Глава Seafood Norway Гейр Ове Истмарк (Geir Ove Ystmark) пожаловался на «серьезные недостатки» налоговой модели. «Модель бюрократична, требует от компаний администрирования, и этот налог вводится задним числом», — сказал он.

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