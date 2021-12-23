Норвегия и Британия вышли на новый уровень рыбацкого сотрудничества

Норвегия и Великобритания впервые заключили двустороннее соглашение об обмене промысловыми лимитами в 2022 г. Предполагается, что такая практика будет продолжена.

Соглашение предусматривает взаимный доступ судов двух стран в воды друг друга с возможностью выловить там ограниченные объемы биоресурсов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Норвегии, основой для нынешней договоренности стало рамочное соглашение по рыболовству, подписанное 30 сентября 2020 г.

В частности, Норвегия и Великобритания получат возможность в течение года добыть по 30 тыс. тонн донных рыб и по 17 тыс. тонн сельди. Документ также предусматривает выделение друг другу лимитов по ряду неквотируемых объектов.

Кроме этого, Норвегия установила для британских рыбаков квоту трески в размере 6 550 тонн в рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена.

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