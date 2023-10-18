Африка рассчитывает на встречи с российскими рыбопромышленниками в Турции

Представители африканских государств на выставке Seafood Expo Eurasia в Стамбуле займутся поиском новых поставщиков и новых видов продукции. Интерес есть и к переговорам с российским бизнесом, отмечают организаторы.

Новая выставка Seafood Expo Eurasia пройдет в Стамбуле с 7 по 9 декабря. По замыслу устроителей, она объединит участников из Европы и Азии, Африки и Латинской Америки. Особый интерес к мероприятию проявляют страны африканского побережья Атлантики.

Для взаимодействия российских участников выставки с органами власти и бизнесом стран Африки достигнуто соглашение о поддержке с COMHAFAT/ATLAFCO — Организацией Конференции по сотрудничеству в области рыболовства среди министерств африканских государств, граничащих с Атлантическим океаном. «Представители организации, включающей 22 страны, в том числе Нигерию, Сенегал, Камерун, Конго, уже готовятся к встрече с предприятиями российского рыбохозяйственного комплекса. Входящее в объединение Королевство Марокко также станет страной-партнером мероприятия и примет участие в выставке, представив экспозицию в рамках объединенного стенда», — рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group.

Объем рыбного импорта Африки оценивается в 6 млрд долларов в год, при этом начиная с 2000 г. он увеличился в шесть раз. На долю рыбы и морепродуктов приходится порядка 30% всех зарубежных поставок на континент. В структуре потребления преобладают скумбрия, путассу, сельдь и другие пелагические виды.

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