Российских рыбаков пригласили на новую международную выставку

Организаторы позиционируют Seafood Expo Eurasia, запланированную на 7-9 декабря в Стамбуле, как большой международный проект. Маркетинг мероприятия нацелен практически на все континенты, отметила директор новой выставки Анна Шелкова.

Новая рыбопромышленная выставка в Турции — это, с одной стороны, узкопрофессиональная площадка, а с другой стороны — широкоформатное мероприятие, ведь рыбохозяйственный комплекс будет представлен во всем своем разнообразии, отметили устроители Seafood Expo Eurasia.

«Мы ждем представителей таких подотраслей, как вылов, переработка, логистика, упаковка, дистрибуция, HoReCa», — рассказала журналистам директор выставки Анна Шелкова.

Организаторы подчеркнули: площадка именно международная, а не ориентированная только на турецкую аудиторию.

«Некоторые компании задают такой вопрос: «А что я могу найти на рынке Турции?» В этот момент мы сразу поправляем нашего собеседника и говорим о том, что на выставке Seafood Expo Eurasia они встретят байеров не только из Турции, но и из стран Ближнего Востока, Северной Африки, Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и т.д.», — отметила Анна Шелкова.

Сейчас, по ее словам, идет активная работа по продвижению выставки.

Новая площадка, по замыслу организаторов, должна соединить Европу и Азию. Большой стенд, где рассказывали о Seafood Expo Eurasia, действовал на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге в сентябре. «Я считаю, это прекрасная идея. Интерес посетителей, безусловно, был», — ответила на вопрос Fishnews о работе стенда в Питере Анна Шелкова.

Интерес к турецкому проекту проявляют не только рыбопромысловые компании, но и поставщики оборудования, желающие выйти на рынок СНГ, сообщил генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Он отметил, что организация выставки за рубежом — очень сложный процесс, но это в том числе и решение задачи новых рынков сбыта для наших рыбаков и переработчиков. «И мы эти рынки найдем», — подчеркнул директор ESG.

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