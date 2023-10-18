Герман Зверев: Об уроках советского рыболовного судостроения

Уроки, в том числе финансовые, которые можно извлечь из советского опыта строительства рыбодобывающего флота, важно учитывать, принимая долгосрочные планы развития отрасли, уверен президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Решение правительства ввести внешнее финансовое управление в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — не реакция на злобу дня, а важный, хотя и запоздавший шаг, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«На самом деле «бухгалтеризация» судостроительных проектов запоздала как минимум дважды: первый раз — на излете позднего Советского Союза, когда сотни миллионов государственных инвалютных рублей растворились в дырявом механизме «советского хозрасчета». И второй раз — сразу после старта в 2017 г. программы «инвестиционных квот», когда заказы рыбопромышленников, исчисляемые десятками миллиардов рублей, пополнили «инвестиционный портфель» ОСК. В обоих случаях недооценка «финансовой кровеносной системы» привела к масштабным убыткам и стала тормозом для развития судостроения», — отметил глава крупнейшего отраслевого объединения.

В авторской колонке для «ПортНьюс» «Чем может быть полезен сегодня советский опыт судостроения?» Герман Зверев напомнил об уроках прошлого, которые стоит учитывать хотя бы для того, чтобы не повторить тех же ошибок на новом витке обновления рыбопромыслового флота. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава объединения указал на сходство программы инвестквот с попыткой масштабного обновления рыбопромыслового флота, предпринятой в конце 1980-х годов, когда на зарубежных верфях по заказу СССР было построено почти шесть десятков современных траулеров, ярусоловов, стеркодеров. Однако модель использования этих судов не учитывала изменения экономической ситуации, и запланированной трансформации отрасли не произошло.

«В советской плановой экономике рыболовное ведомство было заинтересовано в наращивании производственных фондов (без учета реальной экономической отдачи умножающегося промыслового флота), а судостроительное ведомство было заинтересовано в максимальном наращивании заказов. При этом финансовая оценка эффективности инвестиций отсутствовала, потому что понятие «инвестиций» как возвратного финансового актива полностью отсутствовало в социалистической экономике», — отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Не менее амбициозно выглядела программа строительства рыбопромыслового флота под квоты, запущенная в России в 2017 г. Но спустя пять лет оказалось, что заказчики получили только 19 судов, еще 67 находятся на разных этапах строительства, а 19 пока даже не заложены. «Главная проблема заключается в том, что выплаченные заказчиками — рыбопромышленными предприятиями — финансовые средства истрачены, а рыбопромысловые суда не построены. Советский долгострой в чистом виде!» — привел напрашивающееся сравнение Герман Зверев.

По мнению президента ВАРПЭ, именно с этим связано решение руководства страны передать ВТБ государственный пакет акций ОСК. Председатель правления банка Андрей Костин рассказал СМИ об «огромной финансовой дыре», обнаруженной по итогам проверки в госкорпорации, глубоком технологическом отставании, особенно в гражданском судостроении, и слабом корпоративном управлении. Новое руководство ОСК уже заявило о проведении аудита всех заказов из своего инвестиционного портфеля, чтобы оценить адекватность контрактных условий.

Если рассматривать строящееся рыболовное судно как инвестиционный проект, который должен приносить доход и заказчику, и верфи, именно банки должны играть ключевую роль - с учетом многочисленных рисков, возникающих в ходе строительства, считает Герман Зверев. «Квалифицированная банковская экспертиза и разработка индивидуальных, под каждый проект, инструментов управления рисками — этого пока не хватает. — отметил он. — Стандартная банковская гарантия показала свою недостаточную эффективность и для заказчиков, и для верфей. Банковская гарантия совершенно безоружна в ситуации, когда верфи пересматривают условия и цены контрактов, а заказчики оказываются юридически и финансово беззащитны».

В числе других уроков, которые можно извлечь из успехов и неудач советского судостроения, глава ВАРПЭ назвал тщетность надежд на серийность в рыболовном судостроении, которая является «не общим правилом, а скорее частным случаем». По словам Германа Зверева, серийность может быть оправданной, только когда есть возможность эксплуатации на промысле головного судна, в ходе которой неизбежно выявляются недостатки и недоделки. Но такая модель строительства по силам лишь трем-четырем крупнейшим рыбопромышленным компаниям, финансы которых позволяют за свой счет дорабатывать проект.

Еще один урок — главный двигатель остается критическим ограничителем в судостроении.

«Уверен, что высказанные мной полемические соображения вызовут (должны вызвать) профессиональное обсуждение», — заключил глава ВАРПЭ в своей колонке. По его мнению, это именно то, что сейчас так необходимо и судостроителям, и рыбакам, и банковским учреждениям, кредитующим судостроительные проекты.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews