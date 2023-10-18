Рыбалке на Каспии определили объемы

Росрыболовство продолжает распределять общий допустимый улов на 2024 г. по направлениям использования. На этот раз вышел приказ для Волжско-Каспийского бассейна.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать документы для организации промысла в новом году. Распределение общих допустимых уловов по видам квот в Волжско-Каспийском бассейне предусмотрено приказом ФАР от 13 октября 2023 г. № 585. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ размещен в базе ведомства.

Объемы для освоения в Каспийском море определены для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, в целях аквакультуры, в учебных и культурно-просветительских целях и для промышленного лова. В числе объектов, которые предстоит добывать предприятиям, щука, вобла, раки, судак.

Напомним, что общий допустимый улов в морских водах на 2024 г. утвержден приказом Минсельхоза России от 25 августа 2023 г. № 692.

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