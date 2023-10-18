Искусственный интеллект приходит на помощь рыбному рынку

Сделать более простым и эффективным процесс закупки и продажи рыбопродукции, ее размещение на хранение и доставку призван новый онлайн-сервис FishStat. Важная составляющая проекта — коммуникации и аналитика рынка, отмечает гендиректор ТД «Камчатский меридиан» Евгений Карпов.

«Работа на рыбном рынке — это всегда огромный поток информации, столько звонков, что порой не может уснуть. Мне захотелось облегчить процесс и по максимуму использовать цифровые технологии», — рассказал о том, как родилась идея платформы, Евгений Карпов.

Сервис FishStat — это площадка для коммуникаций покупателя и продавца при оптовой торговле продукцией из водных биоресурсов. По замыслу разработчиков, система также должна помогать в подборе решений по хранению и логистике.

Пользователями платформы будут проверенные предприятия, что очень важно для гарантии добросовестной работы на рынке, обратил внимание Евгений Карпов.

Система организации аукционов по продаже рыбы и морепродуктов поможет отсеять недобросовестных участников, не готовых в реальности совершить сделку.

Важнейшая составляющая — аналитическая. Для прогнозирования цены и спроса на рынке разработчики решили предусмотреть методики машинного обучения и нейросеть.

Разработка платформы велась в течение шести лет. IT-технологии развиваются стремительно, и важно было задействовать самые современные решения, подчеркнул собеседник Fishnews.

Общение участников рынка облегчит специальный чат. При этом коммуникации легко можно выстраивать как с российскими, так и с зарубежными партнерами — в систему встроен переводчик с английского и китайского языка. «Азиатские партнеры уже проявляют интерес к платформе», — рассказал Евгений Карпов.

Отклик вызвала и презентация FishStat на Международном рыбопромышленном форуме и выставке в Санкт-Петербурге: руководитель торгового дома «Камчатский меридиан» представил онлайн-сервис на круглом столе, посвященном цифровизации в рыбной отрасли.

«Мы готовы совершенствовать работу платформы и уверены, что за такими технологиями будущее», — отметили в команде проекта.

Fishstat.ru

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