События

03 октября 2023 года
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

На ежегодный смотр рыбной отрасли — рыбопромышленную выставку в Питере — компании приезжают со своими лучшими продуктами и инвестиционными проектами. Здесь же специалисты изучают, что предлагает рынок технических и технологических решений.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко. Рыбная отрасль в павильонах питерского «Экспофорума» была представлена во всем ее многообразии: рыболовство, аквакультура, переработка, дистрибьюция.

Внимание к российском потребителю и глубокая переработка

Интересно, что многие из участников экспозиций отмечали растущий интерес производителей к отечественному потребителю. «Акценты на выставке и у нас, и у коллег меняются следом за рынком. И сейчас здесь достаточно хорошо видно нацеленность и добывающих, и перерабатывающих предприятий на внутренний рынок. На расширение ассортиментной линейки, представляемой предприятиями», — отметил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Стенд рыбопромышленников Карелии

Конечно, российская рыба по-прежнему важна для мирового рынка, однако экспозиции в Питере ясно показывают: маркетинговые стратегии компаний все активнее нацеливаются на внутрироссийское направление, где есть большой потенциал для развития, считает руководитель объединения.

Новые береговые перерабатывающие заводы, построенные в Карелии по программе инвестквот, также выпускают продукты для отечественного потребителя.

На стендах можно было увидеть, чем гордится российская рыбопереработка, причем из разных регионов. Предприятия Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края привезли разнообразие продукции из лососевых и сельди. «В Санкт-Петербург мы приехали уже традиционным составом предприятий, и всё больший акцент у нас делается на глубокую переработку. У нас представлена и копченая, и вяленая, и соленая продукция, и многое другое», — рассказала председатель объединения Ольга Булкова.

Компании Хабаровского края привезли на выставку много вкусностей

Дальневосточные рыбаки поставляют на рынок и высокотехнологичные продукты, позволяющие использовать полезные свойства морских организмов. Так, предприятия Хабаровского края представляли на выставке экстракты фукуса и морской звезды, БАД на основе ламинарии.

Карельские рыбоводы из «Кала я марьяпоят» показывали, какое разнообразие потребительской продукции можно выпускать из форели: пресервы, соленую рыбу, пельмени, фрикадельки, котлеты — и этим список не ограничивается.

Экспозиция группы компаний «Антей» привлекала внимание посетителей не только аквариумом с камчатскими крабами, но и витриной с золотистыми капсулами и колбами — крабовым жиром, уникальной разработкой российских ученых.

Группа компаний «Антей» представила новый продукт — крабовый жир

Холдинг развивает внутренний рынок и также представил на выставке новую премиальную линейку крабовой продукции под брендом Chatka. Кроме того, на стенде «Антея» проводились мастер-классы по приготовлению блюд из краба: такие кулинарные шоу пользуются неизменным успехом.

Еще одна тенденция, на которую можно обратить внимание на выставке: крупнейшие добывающие компании не ограничиваются только промыслом — осваивают выпуск продукции для конечного потребителя, реализуют проекты в сфере логистики, развивают собственный судоремонт. Есть и примеры участия в пополнении ресурсной базы.

Директор московского представительства «Гидростроя» Виталий ТИМОШЕНКО на стенде холдинга

«Акцент при оформлении нашего стенда сделан на воспроизводстве лососевых, ведь это вклад в будущее рыболовства», — рассказали в группе компаний «Гидрострой». У холдинга девять рыбоводных заводов на Итурупе, два завода и два питомника на Сахалине: предприятия выпускают до 400 млн экземпляров молоди тихоокеанских лососей, привел цифры начальник отдела рыбоводства «Гидростроя» Иван Вараксин. Усилия рыбоводов помогают поддерживать естественную популяцию лососевых.

Бизнесу интересно общение

Выставка позволяет специалистам обмениваться опытом с коллегами по цеху. «Смотрим, что меняется на рынке, в ассортименте, находим для себя что-то новое, общаемся с партнерами», — рассказал заместитель генерального директора по производству и реализации продукции «Океанрыбфлота» Владимир Михайлов.

В жизни самого камчатского предприятия в прошлом году произошло большое событие: компания завершила строительство двух супертраулеров — «Георгий Мещеряков» и «Владимир Бирюков». Новые современные суда уже вносят весомый результат в общую копилку. «Безусловно, с ними мы увеличили и вылов, и производство, и качество продукции улучшается, потому что и объемы, и скорость обработки другая», — отметил Владимир Михайлов.

Стенд группы компаний «Океанрыбфлот»

Конечно, на питерской выставке профессионалов интересуют и то, что может предложить рынок оборудования, техники и технологий. Предприятия аквакультуры изучают возможности закупки кормов, оснащения для своих хозяйств, добытчики и переработчики — оборудование для производства и хранения. Свои решения предлагают верфи, конструкторские бюро, компании, работающие в сфере логистики, производители орудий лова. Причем тут же есть возможность получить обратную связь.

Орудия промысла представляла компания «Фишеринг Сервис»

«Как бы хорошо ты себя ни рекламировал, все равно с клиентами нужно общаться лично, — уверен помощник коммерческого директора компании «Фишеринг Сервис» Илья Чеглаков. — Только выставка началась, а к нам уже подошел капитан пообщаться по поводу одной из моделей тралов, которые мы выпускаем». Российские производители орудий лова постоянно совершенствуют свою продукцию, и отклик специалистов для них очень важен.

Цифровые платформы — все привычнее

Для отрасли все активнее предлагаются цифровые сервисы — для организации продаж и закупок рыбной продукции, подбора площадок по хранению. И это тоже тенденция, на которую обращаешь внимание на выставке.

На стенде Центра системы мониторинга рыболовства и связи, который на госуровне занимается цифровизацией в рыбной промышленности, можно было познакомиться с функционалом электронного рыболовного журнала. «С 1 декабря в полном объеме начнет действовать закон об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов, и мы сейчас демонстрируем готовность системы к работе», — рассказал Fishnews начальник ЦСМС Александр Михайлов.

Новые возможности в сфере цифровизации отрасли продкмонстрировал Центр системы мониторинга рыболовства и связи

На стенде Центра специалисты также рассказывали о возможностях обеспечивать на судах широкополосный доступ в интернет, технологических решениях по восстановлению данных рыболовного журнала в случае его потери или повреждения.

Здесь же можно было увидеть и мобильный кейс для телемедицины на судне: при необходимости его можно расширить до мини-лаборатории, организовать сеанс видеосвязи с медицинским центром.

Зарубежные гости интересуются рынком и технологиями

Иностранные делегации прибыли на форум и выставку в том числе для поиска новых возможностей на российском рынке. «Мы сюда приехали с представителями правительства Омана, — обрисовал ситуацию главный исполнительный директор компании «Оман Пеладжик» Давид Аль Вахаиби. — Основная цель нашего визита — подготовка к открытию рынка для нашей продукции». Оманский представитель выразил интерес к поставкам креветок, конверсированного тунца.

Впечатлениями от мероприятий с Fishnews поделился главный исполнительный директор компании «Оман Пеладжик» Давид Аль ВАХАИБИ

«Это стало настоящим открытием для нас», — поделился он впечатлениями от участия в выставке. Работа в Питере помогла зарубежным партнерам получить информацию о тенденциях рыбного хозяйства в России, используемых в этой сфере технологиях.

Оценки и перспективы

Отраслевая выставочная площадка в Санкт-Петербурге растет и развивается, отмечают в Росрыболовстве. «Видим, что интерес к выставке огромный, причем и у рыбаков, и переработчиков, и у компаний, которые занимаются производством оборудования, — и это здорово», — рассказал глава ведомства Илья Шестаков. Большое впечатление на руководителя федерального агентства в этом году произвело количество участников, представляющих отечественное оснащение для рыбной промышленности.

Представленные на выставке продукты и проекты оценили глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ и руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевой выставочный оператор — Expo Solutions Group — уже продумывает, какие изменения внести в работу площадки в следующем году, чтобы она стала более эффективной. Например, расширить возможности организации встреч и переговоров с помощью электронных платформ. Современные технологии могут упростить работу для предприятий и в этой области.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Октябрь 2023 г.

  • Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко
  • На Seafood Expo Russia традиционно было разнообразие морской и речной рыбы
  • «Антей» привлекал посетителей аквариумом с крабами
  • Региональные экспозиции были весьма красочны
  • Готовой продукции тоже хватало
  • Гостей выставки развлекал маскот Сифудка
  • Было много продукции из водорослей
  • «Аврора» демонстрировала высокотехнологичное оборудование для промысла
  • Компании представляли проекты судов
  • Ассортимент продукции на выставке включал даже корм для домашних животных
  • Выставка привлекла множество посетителей
  • Участники проводили мастер-классы по приготовлению рыбы и морепродуктов
  • Рыбная отрасль была представлена во всем ее многообразии
  • Коллектив Fishnews. Специалисты нашего медиахолдинга освещали события форума и выставки и сами участвовали в некоторых из них

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