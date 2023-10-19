Первые результаты крабового аукциона прокомментировала АСРФ
Главным событием недели стали новые торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота отметили, что ход аукционов определили «сложные экономические условия».
Все начало недели бизнес внимательно следил за темой крабовых торгов. Аукционные процедуры стартовали с 16 октября и проводились на электронной площадке.
По итогам первых двух дней должны быть заключены договоры на 18 наборов долей квот вылова крабов. При этом лоты ушли по начальной цене или по ценам, близким к стартовым.
Объединения игроков рынка уже комментируют первые результаты процедур по распределению долей квот. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота заявили, что ход торгов определили сложные экономические условия.
АСРФ указала на такие факторы, как введение экспортных пошлин, эмбарго со стороны Соединенных Штатов, падение цен на краба в Китае.
«Несмотря на высокую стоимость лотов и увеличение стоимости строительства инвестобъектов (в случае с судами рост порядка 50%), интерес к аукционам ожидаемо высокий. Крабы остаются ценным ресурсом, сохраняющим привлекательность для инвесторов с учетом всех рисков. По оценкам банков, финансовое положение компаний-покупателей достаточно устойчивое, чтобы справиться с кредитной нагрузкой», — отреагировали в АСРФ на информацию о первых результатов торгов.
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