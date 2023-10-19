Новости
Крабовый аукцион стал главным событием уходящей недели

Первые результаты крабового аукциона прокомментировала АСРФ

Главным событием недели стали новые торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота отметили, что ход аукционов определили «сложные экономические условия».

Все начало недели бизнес внимательно следил за темой крабовых торгов. Аукционные процедуры стартовали с 16 октября и проводились на электронной площадке.

По итогам первых двух дней должны быть заключены договоры на 18 наборов долей квот вылова крабов. При этом лоты ушли по начальной цене или по ценам, близким к стартовым.

Объединения игроков рынка уже комментируют первые результаты процедур по распределению долей квот. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота заявили, что ход торгов определили сложные экономические условия.

АСРФ указала на такие факторы, как введение экспортных пошлин, эмбарго со стороны Соединенных Штатов, падение цен на краба в Китае.

«Несмотря на высокую стоимость лотов и увеличение стоимости строительства инвестобъектов (в случае с судами рост порядка 50%), интерес к аукционам ожидаемо высокий. Крабы остаются ценным ресурсом, сохраняющим привлекательность для инвесторов с учетом всех рисков. По оценкам банков, финансовое положение компаний-покупателей достаточно устойчивое, чтобы справиться с кредитной нагрузкой», — отреагировали в АСРФ на информацию о первых результатов торгов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: китайкраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

В любом периоде нужно видеть возможности

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Руслан РУМЯНЦЕВ

Врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы»

Руслан РУМЯНЦЕВ

В работе портов должны произойти позитивные перемены

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ, руководитель отряда морской биологии в экспедиции Никита СЕЛИВЁРСТОВ. Фото предоставлено Институтом Мирового океана ДВФУ

Аспирант Института Мирового океана ДВФУ

Никита СЕЛИВЁРСТОВ

Авачинская губа за полвека обеднела бентосом и заилилась

Директор компании «Тройка» Юлия БЕЛИКОВА

Директор компании «Тройка»

Юлия БЕЛИКОВА

Приморский лосось — особенный

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

В этом году на выставке в Санкт-Петербурге «Аврора» планирует представить пульт управления рыболовным судном с полностью российским оборудованием

Курс навстречу рыбакам

Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.