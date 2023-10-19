Первые результаты крабового аукциона прокомментировала АСРФ

Главным событием недели стали новые торги по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота отметили, что ход аукционов определили «сложные экономические условия».

Все начало недели бизнес внимательно следил за темой крабовых торгов. Аукционные процедуры стартовали с 16 октября и проводились на электронной площадке.

По итогам первых двух дней должны быть заключены договоры на 18 наборов долей квот вылова крабов . При этом лоты ушли по начальной цене или по ценам, близким к стартовым.

Объединения игроков рынка уже комментируют первые результаты процедур по распределению долей квот. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота заявили, что ход торгов определили сложные экономические условия.

АСРФ указала на такие факторы, как введение экспортных пошлин , эмбарго со стороны Соединенных Штатов, падение цен на краба в Китае.

«Несмотря на высокую стоимость лотов и увеличение стоимости строительства инвестобъектов (в случае с судами рост порядка 50%), интерес к аукционам ожидаемо высокий. Крабы остаются ценным ресурсом, сохраняющим привлекательность для инвесторов с учетом всех рисков. По оценкам банков, финансовое положение компаний-покупателей достаточно устойчивое, чтобы справиться с кредитной нагрузкой», — отреагировали в АСРФ на информацию о первых результатов торгов.

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