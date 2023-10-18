Стали известны результаты второго дня крабового аукциона

Комиссия Росрыболовства подвела итоги второго дня аукциона по продаже долей крабовых квот. Реализованы лоты под постройку не только промысловых судов, но и логистических комплексов.

Во второй день большого аукциона по продаже долей крабовых квот в инвестцелях 17 октября реализовывались наборы, включающие права на добычу стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Начальная цена лотов составляла свыше 7,6 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

На два таких лота — № 11 и 12 — поступило по одной заявке . По правилам торгов, в этом случае аукцион признается несостоявшимся, а договор на доли квот должен быть заключен с единственным заявителем по начальной цене. Получателем объемов, таким образом, становится ДВКК (структура СЗРК). Покупатель долей квот примет на себя обязательства по строительству двух крупных логистических комплексов (какие требования предъявляются к таким объектам, можно посмотреть по ссылке: https://fishnews.ru/news/47764 ).

Еще один лот под обязательства построить крупный логистический комплекс выиграл «Евразийский рыбный центр» (ГК «Антей»). Предложение победителя аукциона составило более 7,9 млрд рублей.

Доли квот под строительство малого логистического комплекса приобретает компания «Б-Краб» (ГК «Русский краб»). Здесь лот уходит по начальной цене.

Покупатели остальных торговавшихся 17 октября пяти лотов должны построить промысловые суда. Эти наборы долей квот приобрели Тихоокеанская рыбопромышленная компания, ООО «Феникс», «Антей», «Островной-Краб», «Восток».

Ранее были объявлены результаты первого дня крабовых торгов .

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