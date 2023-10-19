Рыбоводы на Ямале наращивают производство

Собский рыбоводный завод до конца года намерен заготовить 50 млн икринок муксуна — в следующем году выпуск молоди этого вида в воды Обь-Иртышского бассейна может увеличиться вдвое.

В 2023 г. на Ямале выпущено в Обь 12 млн штук молоди муксуна, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. На Собском заводе используется технология замкнутого цикла, позволяющая полностью контролировать и совершенствовать процесс разведения муксуна.

Одна из ключевых особенностей предприятия — наличие собственного ремонтно-маточного стада. В результате весь процесс разведения — от икринки до мальков — осуществляется непосредственно на заводе, не требуя вылова муксуна из естественной среды. За восемь лет работы Собского завода в водоемы региона выпущено более 120 млн молодых особей ценных видов рыб, таких как муксун и чир.

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