На Ямале растет маточное стадо муксуна

На Собском рыбоводном заводе в ЯНАО ремонтно-маточное стадо муксуна достигло примерно 10 тыс. особей. Оно уже более чем наполовину закрывает потребности предприятия в икре этой рыбы.

Собский рыбоводный завод продолжает восстанавливать популяцию муксуна за счет формируемого с 2016 г. ремонтно-маточного стада. Предприятие оснащено 684 инкубаторами и 198 бассейнами, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Современное технологическое оборудование позволяет получать икру в условиях замкнутого водоснабжения. Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает шесть-восемь лет. В искусственных условиях этого результата удалось достичь в сжатые сроки.

В 2021 г. рыбоводы получили около 16 млн штук икры муксуна от производителей собственного стада. Это в шесть раз больше чем в 2020 г., когда впервые в истории предприятия было получено 2,5 млн штук икры муксуна от заводского поголовья.

«Пять лет Собский рыбоводный завод показывает очень хорошие результаты, в том числе по получению рыбопосадочного материала. В ближайшем будущем мы рассчитываем, что предприятие сможет само обеспечивать себя достаточным количеством биоматериала для полного цикла разведения муксуна», — рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного департамента АПК Дмитрий Коробейников.

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