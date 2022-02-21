Новости
Ямал формирует собственное ремонтно-маточное стадо муксуна. Фото пресс-службы правительства ЯНАО, www.yanao.ru

На Ямале растет маточное стадо муксуна

На Собском рыбоводном заводе в ЯНАО ремонтно-маточное стадо муксуна достигло примерно 10 тыс. особей. Оно уже более чем наполовину закрывает потребности предприятия в икре этой рыбы.

Собский рыбоводный завод продолжает восстанавливать популяцию муксуна за счет формируемого с 2016 г. ремонтно-маточного стада. Предприятие оснащено 684 инкубаторами и 198 бассейнами, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Современное технологическое оборудование позволяет получать икру в условиях замкнутого водоснабжения. Путь от икры до половозрелой рыбы в дикой природе занимает шесть-восемь лет. В искусственных условиях этого результата удалось достичь в сжатые сроки.

В 2021 г. рыбоводы получили около 16 млн штук икры муксуна от производителей собственного стада. Это в шесть раз больше чем в 2020 г., когда впервые в истории предприятия было получено 2,5 млн штук икры муксуна от заводского поголовья.

«Пять лет Собский рыбоводный завод показывает очень хорошие результаты, в том числе по получению рыбопосадочного материала. В ближайшем будущем мы рассчитываем, что предприятие сможет само обеспечивать себя достаточным количеством биоматериала для полного цикла разведения муксуна», — рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного департамента АПК Дмитрий Коробейников.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ямал формирует собственное ремонтно-маточное стадо муксуна. Фото пресс-службы правительства ЯНАО, www.yanao.ru
  • Потребности в биоматериале собственное стадо закрывает более чем наполовину. Фото пресс-службы правительства ЯНАО, www.yanao.ru
  • Икра муксуна в инкубаторах. Фото пресс-службы правительства ЯНАО, www.yanao.ru
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икраправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

    Директор Института Мирового океана ДВФУ

    Кирилл ВИННИКОВ

    Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

    Начальник управления по организации и контролю за выполнением компенсационных мероприятий Главрыбвода Олег КАРПОВ

    Начальник управления по организации компенсационных мероприятий Главрыбвода

    Олег КАРПОВ

    Заводы готовы к повышенному спросу на молодь

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

    Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Кирилл КОЛОНЧИН

    Кирилл Колончин: ВНИРО сегодня может решать любые задачи для отрасли

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий КОРКО

    Руководитель агентства по рыболовству Приморского края

    Валерий КОРКО

    Рыбопромышленники Приморья ищут новые рынки сбыта

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

    Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

    Татьяна ШУВАЛОВА

    Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Сельдевую «прибрежку» в Охотском районе надо спасать

    Все материалы

    Крупным планом

    Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

    Отрасль многочисленных экспериментов

    Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

    Уникальные решения на каждый день

    На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

    «Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

    Курильский берег. Эти острова – перспективные территории для строительства новых рыбоперерабатывающих заводов

    Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

    События

    Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.