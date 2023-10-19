Новый законопроект поможет рыбакам быстрее получить вычет, заявили сенаторы

Парламентарии внесли в Госдуму проект изменений по вычету при уплате сбора за пользование водными биоресурсами. Поправки позволят предприятиям не отвлекать средства из оборота, отметили сенаторы.

Законопроект, уточняющий порядок применения вычета рыбодобывающими предприятиями, внесли в Госдуму сенаторы Андрей Яцкин, Анатолий Артамонов, Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Алексей Гордеев.

«Инициатива, предложенная рыбопромышленниками, была проработана аграрным Комитетом Совета Федерации совместно с отраслевыми ведомствами. По результатам прошедшего в августе совещания в Министерстве финансов РФ законопроект получил концептуальную поддержку Министерства сельского хозяйства РФ, Минфина и Росрыболовства», — отметил первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин.

«Законопроектом предусмотрено применение налогового вычета уже на следующий год после осуществления переработки ВБР. Сейчас он может быть получен только на третий год после переработки добытых биоресурсов. Это приводит к долгосрочному отвлечению из оборота компаний порядка 1,2 млрд рублей в год, а в перспективе, с развитием перерабатывающих мощностей, — до 3 млрд рублей», — рассказал первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Законопроект также устраняет риск неполного использования подтверждения обоснованности вычета, отменяя требование об однократном использовании такого подтверждения, сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации.

Разработчики изменений особо подчеркнули, что поправки не приведут к снижению уплаты сборов, так как сохраняются сами ставки сборов и размер вычета.

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