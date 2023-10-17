Сенаторы и депутат предложили не ждать с вычетами по промысловому сбору

Группа парламентариев подготовила проект поправок Налогового кодекса. Предлагается уточнить порядок применения вычета плательщиками сборов за пользование водными биоресурсами.

Законопроект «О внесении изменений в статью 333.4-1 части второй Налогового кодекса РФ» внесли в Госдуму сенаторы Андрей Яцкин, Анатолий Артамонов, Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Алексей Гордеев. Из материалов к законопроекту следует, что в подготовке инициативы участвовала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект предусматривает два ключевых изменения:

- «отвязать» подачу заявление на подтверждение обоснованности применения вычета от оформления разрешения на вылов именно на очередной календарный год,

- исключить однократность применения уведомления о подтверждении обоснованности применения вычета.

Цель поправок обозначена как сокращение периода применения вычета при уплате сборов за пользование водными биоресурсами при их переработке. Возможность использования преференции предлагается ускорить.

В пояснительной записке разработчики поправок ссылаются на развитие в России переработки рыбы в условиях программы инвестиционных квот. Возможность не отвлекать на год средства из хозяйственного и финансового оборота поможет собственникам новых судов и заводов своевременно выполнять инвестиционные обязательства, не увеличивая свою кредитную нагрузку, говорится в пояснительной записке.

При этом отмечено, что поправки не затрагивают размер вычета и основания для его применения.

Предполагается, что в случае принятия закона он вступит в силу с 1 января 2024 г.

Напомним, что в конце 2022 г. были приняты изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. В частности, предусмотрена возможность получения предприятием вычета по уплате сбора по одному из трех оснований. В их число вошел и выпуск определенных видов продукции — их перечень правительство установило в июле.

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