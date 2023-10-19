Общественный совет углубился в рыбную проблематику Каспия

В ходе выездного совещания в Астрахани Общественный совет при Росрыболовстве обсудил проблемы регулирования рыбного промысла на Волге и в Каспийском море, барьеры для развития товарного осетроводства и экологическое состояние водоемов в прикаспийском регионе.

Общественный совет при Росрыболовстве (ОС) 18 октября провел в Астрахани выездное совещание, посвященное широкому кругу проблем рыбной отрасли Волжско-Каспийского бассейна. В мероприятии участвовали представители Совета Федерации, Росрыболовства и его подведомственных учреждений, правительства Астраханской области, комитета по рыбному хозяйству Дагестана, региональных общественных палат, природоохранной прокуратуры, Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), предприятий и экологических организаций.

Председатель ОС Герман Зверев напомнил, что совет за последние годы не раз обращался к вопросам, затрагивающим рыбную промышленность Астраханской области и Дагестана. Это касается, в частности, отмены освидетельствования маломерных рыболовных судов на соответствие требованиям МКУБ, регулирования сбросов воды во время паводка, влияющихна нерест рыб в низовьях Волги, актуализации методики исчисления вреда, причиненного водным биоресурсам, развития портовой инфраструктуры, экологической обстановки на нерестилищах и изменений в правила рыболовства.

«Члены Общественного совета от Волжско-Каспийского бассейна предлагают к обсуждению самые актуальные, самые важные вопросы, связанные не только с регулированием рыболовства, но и с инфраструктурным обеспечением рыбохозяйственного комплекса, атакже большой комплекс вопросов, связанный с административными барьерами в этой сфере», — заявил Герман Зверев.

На совещании член ОС, президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба» Андрей Маркин поднял вопрос о соблюдении требований к минимальным объемам добычи квотируемых водных биоресурсов на одно судно. Для Каспия эта норма составляет не менее 10 тонн в год. Однако в весеннюю путину 2023 г. астраханские рыбаки стали получать разрешения на вылов без использования судов, что на практике обернулось возможностью выставлять на промысел неограниченное количество лодок.

По словам Андрея Маркина, «это создает хаос», когда непонятно, чьи лодки и в каком количестве ведут добычу, осложняет учет уловов и работу контролирующих органов, несет риск подрыва рыбных запасов. Аналогичные опасения у регионального объединения вызывает и отсутствие ограничений на время нахождения пользователей на промысле, независимо от закрепленного за ними объема квот.

Проблемы возникают и у добросовестных астраханских предприятий, которые ловят рыбу и в дельте Волги (речная квота), и в авандельте, относящейся к Каспийскому морю. Рыбаки традиционно оформляют по два разрешения на добычу — для речной зоны и для морской, хотя фактически облавливают единый промысловый запас. Однако контролирующие органы при проверках нередко усматривают нарушение в том, что по одному из разрешений объем вылова превышен, даже если по второму разрешению квота далеко не выбрана. Арест плавсредств и уловов до окончания разбирательства означает серьезные потери для предприятий, не говоря уже о возможных штрафах.

О непростой ситуации, в которой оказались ведущие осетровые хозяйства региона «Раскат», «Белуга» и «Акватрейд», рассказала член ОС, бизнес-омбудсмен при губернаторе Астраханской области, член генсовета «Деловой Россия» Наиля Никитина. Сформированные рыбоводами уникальные стада белуги, русского и персидского осетра, севрюги, шипа, стерляди содержатся в садках, которые десятилетиями располагались в акватории гидроузлов Астраханского вододелителя. Хотя это грандиозное гидросооружение не используется по прямому назначению уже много лет, у надзорных органов возникли претензии к аквафермерам, поскольку формально на территории шлюзов могут находиться только плавсредства, а не рыбоводные садки.

Поскольку переместить садки, не травмируя рыбу, малореально, осетроводы при поддержке руководства области предложили внести в нормативную базу на федеральном уровне ряд изменений, которые бы дали возможность использовать вододелитель и другие простаивающие гидросооружения на законных основаниях. Наиля Никитина указала на важность защиты интересов долгосрочных инвесторов, таких как осетровые хозяйства, которые к тому же играют важную роль в восстановлении запасов осетровых на Каспии.

Член ОС, гендиректор рыбокомбината «Главный Сулак» Магомед Юсупов выразил беспокойство в связи с низким уровнем популяции кутума, добычу которого в Дагестане ведут несколько организаций. По его словам, если не решать вопросы с искусственным воспроизводством и охраной этой ценной рыбы, промысел может оказаться под угрозой закрытия. В запущенном состоянии находятся нерестилища и других видов рыб на территории республики — без проведения мелиоративных работ их рыбохозяйственное значение, скорее всего, будет утрачено.

Зампредседателя Общественной палаты Дагестана Сапарбейг Абдуллаев вернулся к планам по строительству рыбного порта для развития промысла каспийской кильки. Он предложил поручить профильным научным организациям оценить возможность не только реконструкции порта в Махачкале, но и строительства портопунктов в Сулакской бухте и других местах на побережье. Представители республики также высказались в поддержку создания рабочей группы по развитию инфраструктуры — соответствующие предложения Росрыболовство ранее направляло в регион.

На состояние естественных нерестилищ осетровых, только уже в Волгоградской области, обратил внимание председатель общественной организации «Экологическая безопасность» Сергей Мылов. Он усомнился в качестве научного обеспечения программ по изучению и восстановлению популяции осетровых в Волге, выделив ряд проблемных моментов. В свою очередь замдиректора Каспийского филиала ВНИРО Сергей Шипулин рассказал, что в институте обсуждается проект программы исследования нерестилищ, которую планируется начать как раз с Волгоградской области, и выразил готовность поделиться с экологическими активистами данными, которыми располагает отраслевая наука.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов напомнил, что обсуждение многих вопросов можно будет продолжить в рамках бассейнового научно-промыслового совета, который пройдет на следующей неделе. Ситуацию на Нижней и Средней Волге он в целом охарактеризовал как «непростую». «Это связано с длительным засушливым периодом, из-за которого воды на всех не хватает. И на рыбу почему-то не хватает в первую очередь», — констатировал замглавы федерального агентства.

Он добавил, что первопричиной падения запасов осетровых, как и многих других видов, является все-таки зарегулированность стока Волги. По словам Василия Соколова, те нерестилища, которые уцелели после строительства электростанций, постепенно деградируют из-за попусков, которые не учитывают рекомендации рыбохозяйственной науки. О необходимости изменения правил эксплуатации Волжско-Камского каскада водохранилищ и оптимизации сроков сбросов воды говорили член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов, зампредседателя региональной Общественной палаты Фёдор Винник и другие участники встречи.

Вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Олег Князев подчеркнул важность проведения такого совещания на территории региона и актуальность затронутых тем. К ключевым из них он отнес сохранение условий для работы осетровых хозяйств, сроки и объемы подачи воды во время весеннего паводка, а также обмеление Волги и Каспия. «Это имеет катастрофическое развитие, идет деградация нашей дельты», — предупредил замглавы региона и попросил ОС провести в ближайшее время отдельное совещание по возможности научного изучения состояния дельты Волги.

«В протоколе по итогам выездного совещания будет зафиксирована необходимость проведения заседания Общественного совета для рассмотрения в том числе этого вопроса», — согласился Герман Зверев. По его словам, в протоколе также будут отражены позиции всех участников обсуждения и приложены их тезисы.

«Уверен, что практика проведения такого рода мероприятий у нас продолжится и в других регионах. У нас есть предложения и на Дальнем Востоке, и в Поморье, но мы начали с Каспия», — заключил председатель ОС и поблагодарил руководство региона за помощь в организации совещания.

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