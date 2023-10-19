Третьему дню крабового аукциона подвели итог

Еще 9 комплектов долей крабовых квот продано по итогам торгов 18 сентября. Этот день стал финальным в проведении аукциона, определяющего пользователей ценного биоресурса на 15-летний период.

В последний день крабового аукциона продавались девять одинаковых лотов. Каждый из них включает доли квот вылова краба-стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне, камчатского краба в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах и синего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Каждая доля — в 5,555%. Начальная цена составила свыше 7,6 млрд рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, аукцион состоялся по всем девяти лотам. Наборы долей приобретают компании «Восток», «Владкраб» и «Дальневосточный краб (три лота)» - ГК «Русский краб», «Островной-Краб», «Антей», «Феникс» и «Север» («Сигма Марин»). Все доли квот приобретены с увеличением стартовой цены на один шаг.

Все победители торгов этого дня должны построить на российских верфях суда для промысла крабов в отведенный срок.

Ранее комиссия Росрыболовства подвела итоги первого и второго дня аукциона по продаже долей квот вылова крабов в инвестцелях. Договоры должны быть заключены по всем 27 комплектам долей крабовых квот в Дальневосточном бассейне, которые были предложены покупателям.

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