Таможня ответила на вопросы по новым пошлинам

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина дала ответы на самые распространенные вопросы по применению постановления о вывозных таможенных пошлинах, увязанных с курсом валюты.

Напоним, что правительство постановлением от 21 сентября 2023 г. № 1538 предусмотрело гибкие ставки экспортных пошлин на целый ряд товаров. Расчет привязан к курсу валют, ставки должно ежемесячно определять и публиковать Министерство экономического развития. Под новое регулирования попала и продукция из водных биоресурсов.

Тема новых пошлин обсуждалась на площадке Международного экспортного форума «Сделано в России», передает ФТС в своем телеграм-канале. Замглавы ведомства Елена Ягодкина ответила на наиболее частые вопросы по применению постановления правительства.

Заместитель руководителя ФТС отметила, что сегодня ставка определена в 7% от стоимости экспортируемых товаров и служба уже начала ее применять.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ответы на вопросы ведомство также разместило в телеграм-канале:

Что делать с товарами, которые были задекларированы до 1 октября?

Все, что не было вывезено до 1 октября, кроме партий, которые были приняты к перевозке РЖД или на которые получено поручение на отгрузку на судно, не подлежит вывозу. Это применяется ко всем видам декларирования, за исключением временного периодического декларирования.

Декларации на товары, выпущенные до 1 октября и по которым товар не вывезен, считаются неподанными. Поэтому участникам ВЭД не нужно предпринимать каких-либо дополнительных действий по корректировке деклараций.

Есть факты, когда товар уже вывезли, в том числе через ЕАЭС в третьи страны. Что делать в таком случае?

Возможность повторного декларирования законом не предусмотрена. Но компания может обратиться в таможенный орган, где декларировался товар, с заявлением в свободной форме и документами. Таможенники проведут контроль и зафиксируют выявленный факт.

После этого декларант может доплатить экспортную пошлину по документу «расчет таможенных платежей». Такая практика уже есть.

Елена Ягодкина подчеркнула, что «главное - не бояться инициативно принимать меры по устранению возможных негативных последствий».

В случае, если факт нарушения выявит сам таможенный орган, то это может повлечь помимо доначисления платежей административную ответственность.

Нужно ли уплачивать вывозные пошлины на товары, которые вывозятся по процедуре реэкспорта при завершении процедуры переработки на таможенной территории?

Процедура реэкспорта не предусматривает уплату платежей. Поэтому в отношении иностранных и ранее выпущенных товаров таможенные платежи уплачивать не нужно.

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