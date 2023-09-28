Ставку пошлины на рыбу подняли до 7%

Министерство экономического развития опубликовало ставку вывозной таможенной пошлины на товары, которые ранее определило правительство, на октябрь. Регулирование распространяется в том числе на рыбу и морепродукты.

В сентябре правительство выпустило постановление о гибких ставках экспортных пошлин на широкий список товаров. В него вошла и группа 03 ТН ВЭД ЕАЭС «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», передает корреспондент Fishnews.

Ставки на товары, попавшие под особое регулирование, увязаны с курсом доллара к рублю и устанавливаются по итогам ежемесячного мониторинга. Предполагается, что постановление будет действовать до конца года.

Ставка пошлины на октябрь для оговоренных правительством товаров составит 7% от таможенной стоимости, сообщает Минэкономразвития — ведомство, уполномоченное определять ставки по итогам мониторинга и публиковать их.

Объединения рыбной отрасли ранее указали на рост финансовой нагрузки на предприятия при введении экспортных пошлин, в том числе с учетом выросших ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

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