Сброс воды со станции «Фукусима-1» инспектирует МАГАТЭ

Команда инспекторов МАГАТЭ прибыла в Японию для отбора проб вблизи Фукусимы впервые с начала сброса загрязненных вод. С 16 по 23 октября специалистам предстоит собрать образцы воды, донных отложений, рыбы, а также проинструктировать местный персонал.

По словам специалиста в области морской радиологии Международного агентства по атомной энергии (IAEA, МАГАТЭ) Пола Макгиннити (Paul McGinnity), эксперты не ожидают увидеть немедленных изменений в рыбе с точки зрения содержания в ней трития. Он также полагает, что небольшое превышение уровня трития возможно в точках сброса воды, однако уровень радиации в целом должен остаться тем же, что и год назад. Говоря о целях нынешнего визита, Пол Макгиннити отметил, что эксперты пытаются в том числе выяснить, правильно ли японские лаборатории измеряют содержание трития, пишет информагентство Associated Press.

Напомним, в ответ на сброс загрязненных вод ряд стран ввел ограничения на импорт японской рыбопродукции, в том числе такие меры приняла и Россия. Поставки рыбы и морепродуктов из Японии на рынок РФ приостановлены с 16 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

По информации японских СМИ, в ответ Министерство иностранных дел Японии заявило, что оно «настоятельно требует», чтобы Россия сняла ограничение. Ведомство назвало это решение «крайне прискорбным» и лишенным научных доказательств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews