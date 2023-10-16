Россиян пока оградят от японской рыбы

Россельхознадзор присоединился к ограничениям Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ее импорт на рынок РФ приостанавливается с 16 октября в качестве меры предосторожности.

«Ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, в связи со сливом в океан воды из резервуаров АЭС «Фукусима-1» Китай еще в августе приостановил импорт морской продукции японского происхождения. Россельхознадзор перед введением аналогичной меры запросил у японской стороны различные материалы и документы, которые зарубежные коллеги обещали предоставить.

В октябре Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) начала второй этап сброса загрязненной радиоактивными веществами воды с «Фукусимы-1».

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