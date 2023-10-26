Ученые нацелились на рыбные ресурсы Африки

ВНИРО планирует провести во второй половине 2024 г. научные экспедиции в водах Западной и Восточной Африки. Цель рейсов — собрать актуальные данные для оценки запасов рыб и других объектов промысла в этих районах.

Планами ресурсных исследований за пределами российской экономзоны директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин поделился на встрече с зампредседателя Госдумы Алексеем Гордеевым. Институт планирует провести две научные экспедиции в водах африканского континента во второй половине 2024 г.

Как сообщили Fishnewsв пресс-службе ВНИРО, Западноафриканская экспедиция включает исследования в прибрежных водах 16 африканских государств от Марокко до Анголы. Восточноафриканская экспедиция будет работать в водах, омывающих Мадагаскар. Ученые рассчитывают получить актуальные данные для оценки запасов пелагических и демерсальных рыб в Западной Африке, а также демерсальных рыб и креветок в исключительной экономзоне стран Восточной Африки. По словам Кирилла Колончина, это первые исследования такого уровня у побережья Африки за последние 40 лет.

Алексей Гордеев отметил важность работы российской рыбохозяйственной науки для углубления международного сотрудничества. «Результаты этих двух комплексных экспедиций позволят руководству африканских стран правильно оценить свою ресурсную базу и будут содействовать дальнейшему научному сотрудничеству», — заявил вице-спикер Госдумы.

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