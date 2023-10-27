Таможня распространила автовыпуск на компании среднего уровня риска

Технология автоматического выпуска теперь применяется и к декларациям, поданным участниками ВЭД среднего уровня риска. Первой такую процедуру реализовала Дальневосточная электронная таможня.

На сегодняшний день таможни по всей России автоматически выпустили уже более 300 деклараций участников внешнеэкономической деятельности средней категории риска, сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС России.

«С 20 октября текущего года возможность применения автовыпуска распространена на компании среднего уровня риска. Это самая многочисленная категория участников внешнеэкономической деятельности — из 122 тыс. активных компаний ВЭД почти 102 тыс. относятся к средней категории риска», — отметил врио руководителя ФТС России Руслан Давыдов на совещании у президента.

Ранее автовыпуск применялся только к компаниям низкого уровня риска. Концептуальное решение распространить использование технологии на декларации участников ВЭД среднего уровня риска было принято 1 июня этого года на заседании коллегии ФТС России.

«Цифровизация таможни способствует решению задач по адаптации всей внешнеторговой сферы России к работе в новых условиях. Активно развивается возможность полностью автоматического принятия решений о выпуске товаров без участия таможенного инспектора. В 2023 году из 3 млн деклараций на товары почти 85% зарегистрированы в автоматическом режиме, автоматически выпущено более 27%. Время выпуска таких деклараций составляет около 2,5 минуты», — отметили в ведомстве.

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