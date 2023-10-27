Грузовик с черной икрой и осетрами перехватили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пресекли нелегальную перевозку продукции из особо ценных рыб. Правоохранители обнаружили в грузовике более 1,3 тыс. пол-литровых контейнеров с черной икрой и не менее 400 туш осетровых.

Незаконный груз был обнаружен при транспортировке из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск, сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Задержаны двое подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ). Ведется следствие.

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