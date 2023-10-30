Акватории у северо-восточного побережья Сахалина вновь предлагают КМНС

В Сахалинской области на конкурс повторно выставлены два участка для традиционного промысла коренных малочисленных народов. Заявки можно подать до 29 ноября.

Организатор торгов — Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно документации, оба рыболовных участка расположены в городском округе Ногликский. Ранее они уже выставлялись на конкурс.

Первый РЛУ находится в Ныйском заливе, второй — в заливе Чайво. Площадь акваторий — 158 и 153 га соответственно. Участки предоставят победителям на 20 лет.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот для традиционного промысла, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или места нахождения в случае с общиной.

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