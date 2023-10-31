Через причалы Нацрыбресурса пошло больше рыбы

Перевалка рыбной продукции через причальные сооружения «Национальных рыбных ресурсов» за январь-сентябрь 2023 г. составила 845 тыс. тонн. Об этом сообщает Росрыболовство, в ведении которого находится предприятие.

Показатель перевалки рыбных грузов увеличился на 3%, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

В целом грузооборот через причалы, которые находятся в управлении Нацрыбресурса в портах по всей стране, составил 15,8 млн тонн (как рыбная продукция, так и сухие грузы, наливные грузы). Это на 29% выше прошлогоднего показателя.

Очень важно, чтобы рыболовецкие причалы использовались по назначению — для перевалки рыбных грузов, отмечал ранее руководитель ФГУП «Нацрыбресурс» Руслан Румянцев в интервью Fishnews.

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