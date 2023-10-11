В портовом хозяйстве ожидается реализация масштабных проектов, напрямую связанных с рыбной отраслью. Среди них — модернизация порта Корсаков в Сахалинской области, развитие инфраструктуры на Камчатке и переход на новую систему работы рыбного порта в Мурманске.

Рыбохозяйственная портовая инфраструктура в России находится в ведении предприятия системы Росрыболовства — ФГУП «Национальные рыбные ресурсы». В июле Нацрыбресурс возглавил Руслан Румянцев, до этого — руководитель Приморского теруправления Росрыболовства, а еще раньше — генеральный директор Корсаковского морского торгового порта. В интервью Fishnews новый руководитель «Национальных рыбных ресурсов» рассказал о задачах на ближайшую перспективу.

— Порты — важнейшая составляющая рыбной отрасли, от них напрямую зависит успех работы рыбаков. Руслан Владимирович, каким причальным хозяйством располагает предприятие и в каких регионах?

— В ведении Нацрыбресурса находятся гидротехнические сооружения, предназначенные для обслуживания рыбопромыслового флота, практически во всех регионах России, связанных с морем. На Дальнем Востоке это Камчатка, Сахалинская область (в том числе ГТС в Северо-Курильске), Приморский край.

В северо-западной части страны мы работаем в Мурманске, в том числе в вернувшемся под крыло государства Мурманском морском рыбном порту, а также в Калининградской области. Есть у предприятия причальные стенки в Санкт-Петербурге. На юге мы работаем в Новороссийске и Дагестане.

Основной упор, конечно, делаем на Дальний Восток, ведь больше всего уловов приходится именно на долю Дальневосточного бассейна. Важное значение имеет и Мурманск.

— Давайте начнем с Дальнего Востока. Несколько лет назад стартовала работа по реконструкции объектов портовой инфраструктуры в Петропавловске-Камчатском. На какой стадии реализация этого проекта? Что выполнено?

— Да, несколько назад мы начали реконструкцию причальных стенок в бухте Моховая, в Авачинской губе. Работы в большинстве своем выполнены. Но потребовалось дополнительное финансирование. Мы подали документы на получение средств для завершения строительства. Речь идет о нескольких десятках метров инфраструктуры. Думаю, в ближайшее время мы получим дополнительное финансирование и закончим постройку.

Чем интересны причалы в бухте Моховая? Тем, что она может войти в комплекс по обслуживанию Северного морского пути, лихтеровозов. Глубины позволяют обеспечить такой обслуживание. Да, есть проблема с защитным молом, но это решаемый вопрос. Зато причалы будут работать именно по назначению: подошли караван либо судно с Северного морского пути, разгрузились, приняли грузы и последовали дальше.

Работы по портовому хозяйству в Петропавловске-Камчатском на особом контроле, не думаю, что процесс будет затягиваться.

— Особая роль в «рыбной» логистике принадлежит Приморскому краю, в частности Владивостоку. Какие планы по развитию портового хозяйства в Приморье на ближайшую перспективу? Писали о текущем ремонте причалов в регионе.

— Порты Приморского края я рассматриваю как единый хаб для рыбопродукции со всего Дальнего Востока, ведь сюда поступают уловы из самых разных регионов, и затем уже идет распределение грузов для дальнейшего направления на внутренний рынок либо на экспорт.

Поэтому Приморье, я бы сказал, сейчас номер один в ведении нашего предприятия. В зоне особого внимания строительство и восстановление причальных стенок. Важно, чтобы рыболовецкие причалы использовались по своему прямому назначению — для перевалки рыбы, а не других грузов.

При этом мы подходим к работе портовой инфраструктуры комплексно. Рассматриваем возможности для того, чтобы облегчить и ускорить движение рыбных грузов. Сейчас совместно с Федеральным агентством по рыболовству думаем о создании, возможно, на базе Центра системы мониторинга рыболовства и связи специальной электронной системы, которая позволит видеть подходы судов с рыбопродукцией, заполняемость холодильников, движение железнодорожных составов и, может быть, автотранспорта (хотя с машинами задача сложнее).

Конечный покупатель или трейдер будет понимать: такого-то числа подходит столько-то судов, они встанут к вот этим причалам, через такое-то время подойдет железнодорожный транспорт. Это поможет ритмичности отправок рыбных грузов, сделает поставки более предсказуемыми.

— Такой сервис хотите сделать именно по Приморскому краю?

— Не только. Хотим также включить в систему мурманский порт, ведь у нас два основных рыбохозяйственных бассейна — Дальневосточный и Северный.

У нас предусмотрено субсидирование перевозок продукции из минтая с Дальнего Востока. Еще одно из преимуществ такой информационной базы — можно будет на более планомерной основе оказывать государственную поддержку.

Также система должна помочь в решении проблемы с холодильниками. Сложности тут всегда есть. Задействованы по максимум те холодильники, которые находятся непосредственно на наших причалах. Но нельзя забывать, что существуют еще и тыловые холодильники — они находятся несколько дальше, но и хранение обойдется дешевле.

А наша система обеспечит открытость необходимой информации для владельцев холодильных мощностей, рыбаков, покупателей продукции, трейдеров — для всех участников рынка. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время такая информационная база была внедрена.

Что касается ремонта причальных объектов в Приморском крае, то у нас проводится инвентаризация — документальная и с выездом. Для реализации намеченных задач мы должны подготовиться к ремонту.

— Мы активно освещаем проект по модернизации Корсаковского порта на Сахалине. С этими планами увязано строительство береговых рыбоперерабатывающих мощностейи других объектов для рыбного хозяйства. Какие планы по реконструкции объектов Нацрыбресурса в этом порту?

— Я бы хотел начать с одной фразы: надо переходить от слов к делу. Именно так мы и поступим по порту Корсаков. Там запланировано усиление, продление причалов, дноуглубительные работы. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Готовится постановление правительства о выделении финансирования, где главным распорядителем бюджетных средств является Росрыболовство, а предприятию переданы полномочия государственного заказчика в целях осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений по объекту «Рыбный порт» (Корсаков). Недавно я был на Сахалине, оценил текущую ситуацию. Пока все идет по плану, в рамках утвержденной дорожной карты. Двигаемся дальше.

— Мурманский морской рыбный порт в прошлом году перешел в ведение Росрыболовства. Руководитель ведомства Илья Шестаков говорил, что предполагается разработать план по развитию порта. Будет ли Нацрыбресурс участвовать в модернизации этого предприятия?

— Да, АО «Мурманский морской рыбный порт» принадлежит государству. Я, как руководитель Нацрыбресурса и как человек с опытом работы генеральным директором порта, вошел в состав совета директоров акционерного общества. Сейчас разрабатывается дорожная карта, она будет предусматривать использование как наших причалов, так и причалов Мурманского рыбного порта. Также рассчитываем подключить областное правительство — чтобы было общее видение, чтобы действовать совместно: акционерное общество, Нацрыбресурс и власти региона.

Развитие рыбного порта в Мурманске, в том числе в связи с тем, что зарубежные страны вводят ограничения для наших судов, приобрело особое значение. Там должны быть комфортные условия для российских рыбодобывающих предприятий.

— Какой в целом видите курс для дальнейшей работы в качестве руководителя «Национальных рыбных ресурсов»?

— Хотелось бы поблагодарить руководство Федерального агентства по рыболовству за то, что к работе в Нацрыбресурсе привлечена новая команда. Как я уже говорил, причалы, переданные в хозяйственное ведение предприятию, должны использоваться в первую очередь для перевалки рыбопродукции. Если арендатор причальных объектов не справляется со взятыми обязательствами, то надо пересматривать текущие договоры и либо изымать причалы и восстанавливать их, либо заставлять арендатора выполнять свои обязанности по поддержанию инфраструктуры в должном состоянии.

Руководитель Росрыболовства Илья Васильевич Шестаков поставил задачи, которые нужно решать, и я надеюсь, что в ближайшее время пользователи увидят перемены не просто в деятельности ФГУП «Нацрыбресурс», а вообще в работе портового хозяйства, связанного с перевалкой рыбопродукции.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Октябрь 2023 г.